ВСУ за сутки уничтожили 1 самолет, 1 вертолет, несколько колонн техники русских оккупантов
Вторник, 1 марта 2022, 23:07
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины за сутки 1 марта уничтожили 1 самолет, 1 вертолет и несколько колонн военной техники российских оккупантов.
Источник: Командование ВС ВСУ
Детали: Зенитное ракетное подразделение ПС ВСУ уничтожило 1 вражеский самолет и еще 1 вертолет оккупантов.
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Кроме того, экипажи украинских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м совместно нанесли четыре авиаудара по колоннам танков, бронированной техникой россиян.
Что было раньше: Ранее 1 марта украинские военные сообщали об уничтожении российского стратегического бомбардировщика, нанесшего авиаудар по жилому дому в Харькове.