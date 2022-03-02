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ВСУ за сутки уничтожили 1 самолет, 1 вертолет, несколько колонн техники русских оккупантов

Среда, 2 марта 2022, 00:07

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины за сутки 1 марта уничтожили 1 самолет, 1 вертолет и несколько колонн военной техники российских оккупантов.

Источник: Командование ВС ВСУ

Детали: Зенитное ракетное подразделение ПС ВСУ уничтожило 1 вражеский самолет и еще 1 вертолет оккупантов.

Кроме того, экипажи украинских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м совместно нанесли четыре авиаудара по колоннам танков, бронированной техникой россиян.

Что было раньше: Ранее 1 марта украинские военные сообщали об уничтожении российского стратегического бомбардировщика, нанесшего авиаудар по жилому дому в Харькове.

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Темы: войнабоевые действияРосcияВооруженные силы
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