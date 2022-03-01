Ребров со спортсменами создали фонд помощи армии

Представители украинского спорта создали фонд помощи украинской армии и активно пересылают деньги на нужды ВСУ.

Источник: Sport.ua

Детали: Среди участников фонда Сергей Ребров (инициатор сбора средств), Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виктор Коваленко, Виталий Миколенко и другие (известны не все спортсмены).

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Уже собрано не менее 16,5 миллионов гривен, но сумма постоянно увеличивается.