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Ребров со спортсменами создали фонд помощи армии

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 00:31

Представители украинского спорта создали фонд помощи украинской армии и активно пересылают деньги на нужды ВСУ.

Источник: Sport.ua

Детали: Среди участников фонда Сергей Ребров (инициатор сбора средств), Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виктор Коваленко, Виталий Миколенко и другие (известны не все спортсмены).

Уже собрано не менее 16,5 миллионов гривен, но сумма постоянно увеличивается.

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Темы: войнаспорт
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