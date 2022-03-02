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Великобритания закрывает порты для кораблей из РФ и расширяет финансовые санкции

Среда, 2 марта 2022, 00:58

Великобритания ввела новые санкции против России, включая запрет на посещение портов российским кораблям.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сообщение британского правительства.

Запрет посещать британские порты распространяется на любые суда, которыми владеет или управляет любое лицо, связанное с Россией. Вдобавок, должностные лица получат дополнительные полномочия по задержанию таких судов.

"Запрещая российские корабли в наших портах, мы еще больше изолируем Россию и разрушаем ее экономические возможности, наказывая голодом военную машину Путина", – объяснил министр транспорта Большой Грант Шаппс.

Кроме того, приняты и новые финансовые санкции. Они введены против Центрбанка РФ, а также против Государственного фонда государственного благосостояния (неофициально его называют "кошельком" Путина и его ближайшего окружения). Физическим и юридическим лицам Великобритании запрещено оказывать финансовые услуги.

"Мы сказали, что Путин и его окружение заплатят цену за свое неспровоцированное и незаконное вторжение в Украину, и мы верны своему слову".

Запрет на российские корабли из портов Великобритании и новые экономические санкции против ключевых российских финансовых учреждений, включая ее центральный банк, в тесной координации с нашими союзниками, приведут к ухудшению экономики России и помогут убедиться, что Путин проиграет",- резюмирует министра иностранных дел Британии. Трасс.

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Напомним, ранее запрет на посещение портов российскими судами ввела Канада. В свою очередь сделки с Центрбанком РФ ранее запретили Соединенные Штаты.

Темы: Великобританиясанкции
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