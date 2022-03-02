Мэр: После обстрелов в больницах Мариуполя – 128 раненых гражданских

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, как восстанавливают город после атак российских захватчиков, и что в больницах города количество раненого мирного населения с каждым днем растет.

Источник: видеообращение Бойченко

Прямая речь: "В городе появился свет, восстановилась мобильная связь, насколько это возможно. Ночью мы пекли хлеб и сделали его в три раза больше. 26 тонн хлеба появилось в наших магазинах".

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"Но сегодня днем мы получили еще один циничный удар. Удар из боевых орудий, градов и удар ракетами, которые прилетели к нам в жилые массивы.

Опять обстрелян Левый берег и к сожалению, был тяжелый обстрел кировского жилмассива.

К сожалению, мы опять получаем плохие вести, количество раненого мирного населения с каждым днем растет. Сегодня в наших больницах 128 человек".

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Что было раньше: Около 16:00 мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские захватчики нанесли артиллерийский удар по центру Мариуполя.

По предварительным данным полиции, в центре Мариуполя в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов погиб по меньшей мере 1 человек, трое ранены.