Украинским военным местами удалось оттеснить россиян к границе
Среда, 2 марта 2022, 08:08
На отдельных участках границы украинские военные оттеснили россиян к границе с Россией.
Источник: 93-я ОМБр Холодный Яр
Дословно: "Подразделения 93 бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией.
Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники".
Детали: Как отмечается, подробности и фото – вскоре.
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