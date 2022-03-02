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Украинским военным местами удалось оттеснить россиян к границе

Среда, 2 марта 2022, 08:08

На отдельных участках границы украинские военные оттеснили россиян к границе с Россией.

Источник: 93-я ОМБр Холодный Яр

Дословно: "Подразделения 93 бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией.

Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники".

Детали: Как отмечается,  подробности и фото – вскоре.

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Темы: Росcиявойна
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