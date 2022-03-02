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Ющенко обратился к Путину и россиянам: Вы – чума и палачи

Ольга ГлущенкоСреда, 2 марта 2022, 07:10
Ющенко обратился к Путину и россиянам: Вы – чума и палачи
Ющенко, фото: Facebook

Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к тем, "кто развязал российскую войну против Украины и к ведущим ее оркам".

Источник: Ющенко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня Украина в огне и пылает от востока до запада, с юга до севера. Погибают наши детки, женщины, мужчины и самые достойные солдаты и солдатки мира".

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Наш враг – московская хунта, русский фашистский режим, т.н. "русский мир", вошедший 7 дней назад оккупационной войной на мирную мою Нацию и Государство Украина".

"Вам этого Украина никогда не простит! По крайней мере, в сегодняшних поколениях".

"Вы – прокляты!

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Вы не "освободители" – вы – чума, вы – палачи, которые приносят мучения на святую Украинскую землю, вы поставляете смерть моей любимой украинской Нации и Государству".

"Вас сегодня может с радостью принять только сырая украинская Земля. И она, кстати, это успешно делает уже седьмой день!"

Детали: Ющенко написал, что обращается короткой запиской, а скорее эмоцией, к человеку, который никогда, на его взгляд, "не обладал настоящим мужским мужеством и достоинством".

А кроме того его обращение и к еще 140 млн. "богобоязненного народа".

Третий президент подчеркнул, что российских захватчиков не ждут в Украине ни в одном городе или селе.

Также Ющенко убежден, что над оккупантами "будет жестокий человеческий и Божий суд".

Он призвал россиян научиться думать. А Путину "пожелал покончить со своим маниакальным безумием способом, который ему самый доступный".

Темы: ЮщенкоПутинвойна
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