Наша армия укрепляется в окрестностях оккупированной Горловки, – советник Ермака
Среда, 2 марта 2022, 14:39
Источник: заявление советника руководителя ОПУ Алексея Арестовича, которого цитирует Укринформ.
Прямая речь: "Зона ООС. Большая часть наших подразделений удерживает свои позиции, а одна из наших бригад даже продвинулась по окраине Горловки.
Сейчас они там укрепляются и, возможно, будут развивать наступление. Впервые за семь дней войны наши подразделения перешли в наступление по отдельному направлению. Я думаю, что это не последнее наступление, не последнее контрнаступление".
Что предшествовало: 2 марта украинские войска атаковали российские силы в городе Горловка Донецкой области, которая находится под контролем оккупантов с 2014 года.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"