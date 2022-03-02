Наша армия укрепляется в окрестностях оккупированной Горловки, – советник Ермака

Источник: заявление советника руководителя ОПУ Алексея Арестовича, которого цитирует Укринформ.

Прямая речь: "Зона ООС. Большая часть наших подразделений удерживает свои позиции, а одна из наших бригад даже продвинулась по окраине Горловки.

Сейчас они там укрепляются и, возможно, будут развивать наступление. Впервые за семь дней войны наши подразделения перешли в наступление по отдельному направлению. Я думаю, что это не последнее наступление, не последнее контрнаступление".

Что предшествовало: 2 марта украинские войска атаковали российские силы в городе Горловка Донецкой области, которая находится под контролем оккупантов с 2014 года.





