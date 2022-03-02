Венедиктова отчиталась о заключении под стражу 10 российских оккупантов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась, что прокуроры взяли под стражу 10 российских оккупантов.

Источник: facebook-страница Венедиктовой

Прямая речь Венедиктовой: "Прокуроры выполняют функции следственного судьи – взяли под стражу 10 захватчиков в Киевской области.

Обеспечиваем правосудие в условиях военного положения – там, где суды не могут работать, работу следственных судей выполняют прокуроры".

Детали: Украинские защитники захватили в плен во время обороны позиций командира танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовых солдат.

Им выдвинуто подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Следователи устанавливают всю вертикаль незаконных указаний военного командования русских оккупантов.

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