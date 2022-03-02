Венедиктова отчиталась о заключении под стражу 10 российских оккупантов
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась, что прокуроры взяли под стражу 10 российских оккупантов.
Источник: facebook-страница Венедиктовой
Прямая речь Венедиктовой: "Прокуроры выполняют функции следственного судьи – взяли под стражу 10 захватчиков в Киевской области.
Обеспечиваем правосудие в условиях военного положения – там, где суды не могут работать, работу следственных судей выполняют прокуроры".
Детали: Украинские защитники захватили в плен во время обороны позиций командира танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовых солдат.
Им выдвинуто подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Следователи устанавливают всю вертикаль незаконных указаний военного командования русских оккупантов.
Предыстория:
- Ранее 2 марта российское министерство обороны признало, что у них есть потери среди живой силы оккупационных войск в Украине, но при этом существенно умалили истинное количество погибших и раненых.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорит, что Путин проинформирован о потерях российских войск в Украине, но не может прокомментировать.
- В Офисе президента считают, что силы оккупантов деморализованы. Советник главы ОП Алексей Арестович утверждает, что военные массово убегают на границу с Россией и Беларусью либо сдаются в плен.