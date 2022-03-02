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Венедиктова отчиталась о заключении под стражу 10 российских оккупантов

Денис КарловскийСреда, 2 марта 2022, 20:01
русские оккупанты захваченные в плен украинской армией. фото: юрий гудименко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась, что прокуроры взяли под стражу 10 российских оккупантов.

Источник: facebook-страница Венедиктовой

Прямая речь Венедиктовой: "Прокуроры выполняют функции следственного судьи – взяли под стражу 10 захватчиков в Киевской области.

Обеспечиваем правосудие в условиях военного положения – там, где суды не могут работать, работу следственных судей выполняют прокуроры".

Детали: Украинские защитники захватили в плен во время обороны позиций командира танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовых солдат.

Им выдвинуто подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 

Следователи устанавливают всю вертикаль незаконных указаний военного командования русских оккупантов.

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Предыстория:

  • Ранее 2 марта российское министерство обороны признало, что у них есть потери среди живой силы оккупационных войск в Украине, но при этом существенно умалили истинное количество погибших и раненых.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорит, что Путин проинформирован о потерях российских войск в Украине, но не может прокомментировать.
  • В Офисе президента считают, что силы оккупантов деморализованы. Советник главы ОП Алексей Арестович утверждает, что военные массово убегают на границу с Россией и Беларусью либо сдаются в плен.

Темы: Росcиявойнапленныепрокуратура
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