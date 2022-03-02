Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом обнародовал новый пакет санкций против РФ и Беларуси

Среда, 2 марта 2022, 21:42

В Белом доме раскрыли детали новых санкций против России и Беларуси в ответ на вторжение президента Владимира Путина в Украину.

Детали опубликованы на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".

В частности, министерство торговли США распространит жесткую политику экспортного контроля, установленную для России, на Беларусь.

Этот шаг поможет предотвратить перенаправление предметов, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию и значительно снизит способность обеих стран поддерживать свою военную агрессию.

Государственный департамент США введет санкции против оборонного сектора России, чтобы еще больше ограничить военную машину Путина. Всего в список будут включены 22 российских оборонных предприятия, в том числе фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.

Кроме того, США вводят в отношении России меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.

США введут санкции против структур, поддерживающих российские и белорусские вооруженные силы, российские и белорусские службы безопасности, военный и оборонный секторы и/или военные и оборонные исследования. Благодаря санкциям военный, а также аэрокосмический, морской и высокотехнологичный секторы не получат американские технологические товары и технологии.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Также США запретят российским самолетам входить и использовать внутреннее воздушное пространство США.

Ранее сообщалось, что США готовят пакет санкций, направленных против большего количества российских олигархов, а также их компаний и активов.

powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
Последние новости
18:43
Враг ударил по Виннице с Черного моря, количество жертв уточняется - Воздушные силы
18:42
Актер Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене
18:41
Группа консультанстов Путина заявила о "тяжелых последствиях" войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
Все новости...