Никаких пленных русских артиллеристов больше не будет – ССО

Командование Сил специальных операций ВСУ предупредило, что после обстрелов жилых кварталов городов российских артиллеристов больше не будут брать в плен.

Источник: командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины

Дословно: "Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких – вы, черви, стали нашей целью номер один. (...)

Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет. Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий – будут зарезаны, как свиньи".

Детали: ССО заявило, что собирает информацию о тех, кто обстреливает жилые дома, детские сады, школы и больницы: "Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут".