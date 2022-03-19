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НАПК создало реестр коллаборантов и предателей для СБУ: более 200 фамилий

Валентина РоманенкоСуббота, 19 марта 2022, 21:13

Национальное антикоррупционное бюро сформировало для Службы безопасности Украины базу данных из 245 человек, которые могут быть предателями Украины – он будет расширяться.

Источник: НАПК

Дословно: "Мы уже рассказывали вам, что на время войны Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) перенастроило свою работу для того, чтобы работать на единственную цель – уничтожение рашистов на нашей земле.

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Сейчас НАПК помогает СБУ выявлять коллаборантов.

За время сотрудничества силами наших работников сформирована база данных из 245 человек, которые могут помогать России.

В список попали:

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  • должностные лица всех уровней, которые явно или скрыто способствуют врагу, а также разделяют его идеологию;
  • лица, которые сотрудничают с врагом, распространяют вражескую пропаганду, подрывают обороноспособность и государственный суверенитет Украины.

База данных постоянно пополняется благодаря помощи наших соотечественников.

Вы тоже можете присоединиться к поиску предателей Украины. Для этого вам нужно отправить на защищенный канал коммуникации НАПК информацию о коллаборанте".

Детали: Итак, если вы знаете о должностных лицах, которые поддерживают идеи "русского мира" - "окончательного решения украинского вопроса", пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или каким-либо иным образом вредят украинской армии и народу, сообщите Об этом на почту stopzrada@nazk.gov.ua.

Сообщается, что за короткое время, пока работает эта почта, от небезразличных граждан со всей страны уже поступило более 60 сообщений о возможных коллаборантах.

Также указано, что НАПК ежедневно передает в СБУ обработанную информацию.

Темы: коллаборационизмНАПКСБУвойна
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