СМИ: Беларусские военные и техника стали отмечаться красным

Беларусские активисты, которые фиксируют передвижение военной техники по территории страны, в субботу заметили, что ее начали отмечать красным квадратом.

Источник: Беларускі Гаюн, Белорусский порядок

Детали: В частности, в субботу на протяжении дня фиксировалось передвижение техники со стороны Дрогичина в направлении Бреста, а также между городами Иваново и Дрогичин.

Дословно: "Вся техника отмечена опознавательным знаком – красным квадратом. На видео – БРДМ "Кайман", грузовые МАЗы (в т.ч. с минометом), радиостанции на шасси ГАЗ-66, а также грузовик "Волат".

Красный квадрат был и на колонне техники Военных сил РБ, которая ехала со стороны в Малориты в сторону Бреста и состояла из бронированных разведывательно-дозорных машин "Кайман", грузовиков МАЗ и Volat с минометами.

Что еще важно: Также, согласно информации, в субботу недалеко от агрогородка Козловичи (Калинковичский район) была замечена колонна ВС РФ с опознавательным знаком "V". На видео – 4 КамАЗа (из них 3 – длинномеры). В прицепах 2 КамАЗов (под тентом) можно заметить характерные контейнеры, в которых обычно перевозятся ракеты для "Искандеров"

Сообщается, что колонна двигалась со стороны города Калинковичи – в направлении Бобруйска.

Кроме того, была зафиксирована колонна военной техники (в составе Уралы, КамАЗы и РСЗО "Град" и артиллерийская пушка) на направлении от Озаричей в сторону Калинковичей (Гомельская область).

Вместе с тем, в Лунинце (Брестская область) была замечена разгрузка эшелона с военной техникой. Тогда было известно, что разгружали около 10-12 БТРов, однако БТРы — не единственное, что привезли.

Позже было замечено, как из Лунинца на тягачах повезли как минимум две 122-мм полковые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Техника направлялась в сторону трассы М10. Остальную продолжали выгружать с эшелона.

СМИ также отмечают, что белорусские военные начали использовать ту же систему быстрого распознавания (красный скотч), что использовали силы сепаратистов "ЛНР" и россиян в первые дни вторжения.