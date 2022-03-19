Спутники сумели зафиксировать, как выглядит театр в Мариуполе после бомбардировок
Суббота, 19 марта 2022, 21:30
Компания Maxar Technologies смогла 19 марта зафиксировать со своих спутников масштаб разрушений драматического театра в Мариуполе.
Источник: twitter-страница журналиста Buzzfeed Кристофера Миллера
Детали: На снимке видно, что центральная часть театра, где расположен зал, разрушена до основания. Также четко видна надпись заглавными буквами на русском языке "ДЕТИ" перед театром.
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Для сравнения спутниковый снимок от 14 марта.
Это фото распространил также и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он обратился к транснациональным корпорациям, которые до сих пор работают в России, и спросил их "Как вы решаетесь до сих пор кормить, обслуживать и платить тем, кто это сделал?".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших из-за обстрелов оккупантов дома. В российском минобороны возразили, что их самолеты причастны к бомбардировкам, и соврали о провокации "азовцев" в подрыве театра.
- Впоследствии в Maxar Technologies показали спутниковые снимки, что перед и ззади здания на асфальте были большие надписи белой краской "Дети", так что летчики авиации точно могли видеть их перед решением о сбросе авиабомбы.
- В ночном обращении к украинцам 19 марта президент Владимир Зеленский заявил, что из-под завалов удалось вытащить в живых 130 человек.
- Горсовет Мариуполя заявил, что россияне сбрасывают ежесуточно от 50 до 100 авиабомб на город. Оккупанты существенно повредили 80-90% зданий города.
- Ранее журналисты показали жуткие видео из дрона, на которых виден масштаб разрушений в жилых кварталах города.