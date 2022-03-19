Спутники сумели зафиксировать, как выглядит театр в Мариуполе после бомбардировок

Компания Maxar Technologies смогла 19 марта зафиксировать со своих спутников масштаб разрушений драматического театра в Мариуполе.

Источник: twitter-страница журналиста Buzzfeed Кристофера Миллера

Детали: На снимке видно, что центральная часть театра, где расположен зал, разрушена до основания. Также четко видна надпись заглавными буквами на русском языке "ДЕТИ" перед театром.

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Масштаб разрушений театра в Мариуполе Фото: Maxar Technologies

Для сравнения спутниковый снимок от 14 марта.

Фото театра по состоянию на 14 марта Фото: Maxar Technologies

Это фото распространил также и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он обратился к транснациональным корпорациям, которые до сих пор работают в России, и спросил их "Как вы решаетесь до сих пор кормить, обслуживать и платить тем, кто это сделал?".

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