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Системы ПВО от США будут в Украине в ближайшие дни – Данилов

Катерина ТищенкоСуббота, 19 марта 2022, 22:59
Алексей Данилов, фото ОП

В ближайшие дни в Украину поступят системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Они (США – ред.) публично объявили. Это будут и "Стингеры", и "Джавелины", и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны.

И они в ближайшее время будут на территории нашей страны. Речь идет о днях".

Что предшествовало: 16 марта президент США Джо Байден заявил, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны для противостояния российской агрессии.

Отмечалось, что объявленный пакет помощи будет включать: 800 единиц систем противовоздушной обороны разной дальности; дроны; 9 тысяч единиц противотанковых комплексов; 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов патронов.

Темы: СШАоружиеДанилов
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