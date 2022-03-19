Системы ПВО от США будут в Украине в ближайшие дни – Данилов

В ближайшие дни в Украину поступят системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Они (США – ред.) публично объявили. Это будут и "Стингеры", и "Джавелины", и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны.

И они в ближайшее время будут на территории нашей страны. Речь идет о днях".

Что предшествовало: 16 марта президент США Джо Байден заявил, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны для противостояния российской агрессии.

Отмечалось, что объявленный пакет помощи будет включать: 800 единиц систем противовоздушной обороны разной дальности; дроны; 9 тысяч единиц противотанковых комплексов; 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов патронов.