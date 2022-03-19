Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский посол: кто сказал, что у нас нет планов против стран НАТО

Суббота, 19 марта 2022, 21:59

Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов в очередной раз отметился скандальными заявлениями.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1, российский дипломат дал откровенное интервью телеканалу Face TV.

В центре разговора был предварительный скандал, вызванный послом – накануне ¦Калабухов заявил, что БиГ имеет право решать, быть членом НАТО, но Москва оставляет за собой право реагировать на такую ​​возможность и пригрозил повторением событий в Украине

Реклама:

"Если она (Босния и Герцеговина) решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело – наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", – заявил российский дипломат.

В новом интервью посол попытался оправдать свое предварительное заявление.

"Мы не против вступления в НАТО. Это не угроза, возможно, предупреждение… Решайте сами. Это как замкнутый круг, я уже сказал… Позвольте предположить, например: БиГ стала членом НАТО, и Брюссель решает поставить туда ядерные ракеты, направленные на Москву. Мы будем оценивать стратегическую ситуацию, поэтому я считаю, что выходом должна быть европейская система, а не НАТО", – заявил он.

ВИДЕО ДНЯ

Тогда журналист спросил посла, почему Россию "не беспокоят" соседние страны, уже входящие в НАТО. В ответ Калабухов отметился очередным скандальным заявлением.

"Откуда вы знаете, что мы не ничего планируем против Хорватии, Венгрии или Польши? У нас есть планы против НАТО. Мы оцениваем геостратегическую ситуацию, смотрим, откуда идут угрозы и реагируем", - заявил он.

Темы: РосcияНАТОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Росcия
Work.ua разрывает сотрудничество с 200 компаниями из-за их связей с РФ
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"
Россия перебросила ПВО с Курильских островов на границу с Украиной - СМИ
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: