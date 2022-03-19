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Оккупанты ударили из "Градов" по селу на подступах к Кривому Рогу

Денис КарловскийСуббота, 19 марта 2022, 23:16

Русские оккупанты обстреляли село Великая Костромка близ Криворожской ТЭЦ.

Источник: обращение главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула

Прямая речь Вилкула: "В полдевятого вечера сегодня (19 марта – ред.) "Градами" орки ударили по Великой Костромке в пригороде Зеленодольска.

Разбили один дом, немного пострадала улица, газопровод. Но, слава Богу, без жертв.

Отработала, все погасила наша пожарная служба".

Детали: По словам Вилкула, российские оккупанті не продвинулись в направлении Кривого Рога.

В настоящее время они находятся недалеко от административной границы между Херсонской и Днепропетровской областями.

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Темы: Кривой РогобстрелвойнаДнепропетровская область
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