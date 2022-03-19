Войска РФ обстреляли больницу в Чернигове: больные – в коридорах при температуре +10°

В Чернигове продолжаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, во время которых гибнут десятки мирных жителей, в частности, дети и женщины.

Источник: городской голова Владислав Атрошенко в совместном эфире телеканалов 19 марта

Детали: По словам мэра, город страдает от гуманитарной катастрофы. Неприцельные бомбардировки российского оккупанта Атрошенко сравнил с фашистскими бомбардировками 23-26 августа 1941 года. В городе нет ни электроэнергии, ни тепла, ни воды.

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Прямая речь: "Кроме того… опорная 2-я больница подверглась бомбардировке, потому что находится на окраине города, где ведутся бои.. Выбиты все стекла и прооперированные больные лежат в коридорах при температуре +10-11 градусов Цельсия".

Детали: Мэр добавил, что за все время противостояния ни одного официального гуманитарного коридора организовано не было: люди выезжают "условными тропами, которые существуют сутки, а затем меняются".