Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В НАТО не видят планов РФ напасть на Молдову

"Европейская правда"Суббота, 19 марта 2022, 22:47
В НАТО не видят планов РФ напасть на Молдову
Getty Images

У Североатлантического альянса пока нет данных, свидетельствующих о том, что Молдова является новой военной целью для России.

Как сообщает "Европейская правда" по ссылкам на NewsMaker, об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане.

"Республика Молдова не является военной целью для России, у нас нет данных, которые бы указывали на это. Мы наблюдаем за происходящим в Приднестровье, но сегодня у нас нет данных",- отмечает он.

Реклама:

Однако, по словам Джоане, одновременно на Молдову оказывается огромное давление в виде "беженцев, высоких цен на энергоносители, пропаганды и манипуляции".

Заместитель генсека НАТО уверен – напав на Украину, Путин совершил огромную стратегическую ошибку в расчетах.

"Но в конце концов ему удалось сделать то, на что никто не рассчитывал: ускорить формирование в Украине настоящего национального самосознания. То же самое с Грузией. Посмотрите на Республику Молдова. Руководство Республики Молдова нуждается в нашей поддержке, потому что эти страны, нейтральные страны, которые хотели найти баланс… Но сегодня эффект от этих действий президента Путина привели к обратному эффекту: все эти страны еще сильнее устремятся на Запад", – утверждает он.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 15 марта одобрила поправку, официально признающую Приднестровье зоной российской оккупации.

После этого президент Молдовы Мая Санду отметила, что Кишинев всегда требовал вывода российских войск и настроен на дипломатическое решение вопроса.

"Молдова четко дала понять, что Россия играет значительную роль во всем, что связано с приднестровским конфликтом. Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному разрешению этого конфликта и сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", – заявила она.

Темы: НАТОРосcияМолдовавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
НАТО
Киев предложил созвать Совет Украина-НАТО, чтобы обсудить энергобезопасность
Болгария построит базу НАТО стоимостью $55 млн
Россия закрыла для судов часть Черного моря: Болгария говорит с НАТО об ответе на провокацию
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: