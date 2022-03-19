Сбежавшие из города на окраины мариупольцы умирают от голода
Суббота, 19 марта 2022, 22:53
Жители Мариуполя, бежавшие от бомбардировок российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода.
Источник: глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко
Прямая речь Кириленко: "Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекином умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось сбежать от российских авиабомб.
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Это – преступление против человечности!
Требуем от оккупационной администрации соблюдать правила ведения войны и обеспечить гражданских водой и пищей, а также дать возможность им покинуть зону ведения боевых действий!".
Детали: Он добавил, что украинские власти готовы немедленно помочь и спасти своих граждан, но оккупанты не согласовывают "зеленый коридор" и не позволяют поступить гумконвоям.
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Предыстория:
- Горсовет Мариуполя заявил, что россияне сбрасывают ежесуточно от 50 до 100 авиабомб на город. Оккупанты существенно повредили 80-90% зданий города.
- Ранее журналисты показали жуткие видео из дрона, на которых виден масштаб разрушений в жилых кварталах города.