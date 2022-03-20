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В Подольском районе Киева прогремели взрывы, четверо погибших

"Украинская правда"Воскресенье, 20 марта 2022, 04:35
фото с Telegram Кличко

В Подольском районе Киева в воскресенье вечером произошли взрывы.

Источник: ГСЧС Украины, источники УП, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

 
фото патрульной полиции

Детали: По предварительной информации, украинская ПВО сбила вражескую ракету.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе произошло несколько взрывов.

 
фото патрульной полиции

По информации на сейчас, пострадали некоторые дома и территория одного из торговых центров, отметил он.

На месте работают спасатели, медики и полиция.

Позже Кличко добавил, что известно об одном погибшем.

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Спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы.

Обновлено: Как впоследствии сообщили в ГСЧС, загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажи ТЦ.

По сообщению спасателей, в 2:18 пожар локализован на общей площади 1500 кв. м. Ликвидация продолжается.

На месте происшествия погибли 4 человека и 1 человек травмирован. Информация уточняется.

Темы: Киеввойна
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