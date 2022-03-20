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Китай опроверг информацию об оказании военной помощи РФ

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 марта 2022, 21:37
Китай опроверг информацию об оказании военной помощи РФ
Цинь Ган. Фото: getty images

Посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Китай не оказывает России военную помощь и призывает к прекращению огня и дипломатическому решению.

Источник: Ган в эфире CBS

Прямая речь: "Есть дезинформация о том, что Китай оказывает военную помощь России. Мы отвергаем это...

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Мы уже ясно дали понять, что, знаете ли, национальный суверенитет и территориальная целостность всех стран, включая Украину, должны уважаться и защищаться...

Китай является частью решения, а не частью проблемы".

Детали: При этом Ган сообщил, что на второй день войны Си Цзиньпин просил президента РФ Владимира Путина подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной.

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По его словам, Китай не занимается поставками оружия и боеприпасов какой-либо из сторон, отправляя лишь продукты питания, медикаменты, спальные мешки и детское питание.

Ган отметил, что между Москвой и Пекином сейчас нормальное финансовое, торгово-экономическое и энергетические сотрудничество.

По его словам, Россию и Китай связывают более 4000 км общей границы, поэтому КНР не хочет портить дружеские отношения ссоседней РФ.

Посол также затруднился назвать вторжение России в Украину "вторжением". По его словам, нужно искать дипломатические решения.

При этом Ган не ответил на вопрос, как бы реагировал Китай, если бы на границу с этой страной Россия стащила 150 тысяч военных.

Китайские СМИ пишут о стремлении руководства государства заблокировать дискуссии о вторжении РФ в Украину в повестке дня G20, включая саммит группы, запланированный на осень.

Предыстория:

  • 13 марта журналисты New York Times со своих источников заявили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой предоставить военную и финансовую помощь на фоне неудач в Украине. Financial Times со своих источников после переговоров представителя Белого дома с представителем Китая в Риме 15 марта сообщило, что Россия попросила 5 типов вооружения.
  • По данным американской разведки, Китай якобы выразил готовность оказать такую ​​помощь.
  • 18 марта во время переговоров главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом китайский лидер заверил, что война России против Украины никому не выгодна.
  • В Офисе президента Украины посоветовали правительству Китая не становиться на сторону России и взглянуть на объем торговли с Россией и США и сделать "правильный выбор".
  • Китай назвал "войной" российскую вооруженную агрессию в Украине только 10 марта – четырнадцатые сутки полномасштабных боевых действий. Перед этим Китай призвал Россию к сдержанности после угроз применения ядерного оружия.

Темы: КитайРосcияУкраинавойна
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