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Вилкул рассказал, как собирается "встречать" российские войска

Воскресенье, 20 марта 2022, 22:56

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе достаточно оружия, войск и мотивации, чтобы отразить атаки россиян.

Источник: Вилкул в эфире телемарафона.

Дословно: "Криворожский регион уже седьмой день отражает атаку врага, подходы (к городу – ред.). Возле Кривого Рога на расстоянии 17-40 км наши первые рубежи. Они (российские войска – ред.) подходили и ближе, где-то на расстояние 10 км, но наши ВСУ, Нацгвардия, тероборона отбросили их обратно. Это они так прощупывают нашу оборону, но у них ничего не получается".

Детали: Вилкул напомнил, что Кривой Рог – промышленный город, есть экскаваторы, большая техника, бульдозеры, построено несколько линий эшелонированной обороны.

Дословно: "И мы готовы к защите. У нас хватает войск, у нас хватает и оружия, очень сильная мотивация людей, очень сильный патриотизм. Мы будем защищать город, мы будем защищать Украину до конца".

По словам Вилкула, в городе также достаточно лекарств и продовольствия.

Что предшествовало: Вилкул в грубой форме отверг призыв предателя Олега Царева сдать город русским войскам.

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Темы: Кривой Рогвойна
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