В понедельник сработало 7 гумкоридоров – из Мариуполя, Бучи и других сложных городов
Из 8 согласованных гуманитарных коридоров в понедельник, 21 марта, сработало 7.
Источник: вицепремьерка и глава МинТОТ Ирина Верещук
Детали: Всего сегодня гуманитарными коридорами спаслись и были эвакуированы 8057 человек.
Донецкая область:
Из Мариуполя в город Запорожье добрались 3 007 мариупольцев. Всем предоставляется необходимая помощь в Запорожской области.
До города Бердянск добрались 26 автобусов. Сложности, которые создают оккупационные войска на блок-постах по маршруту в Мариуполь, к сожалению, не позволяют автобусам быстро добраться до мест сбора людей.
Эвакуация из городов Бердянск, населенных пунктов Мангушской ОТГ, в частности поселка Мелекино, и поселка Никольское состоится в понедельник, 22 марта, утром с 9:00 до 11:00
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Из Запорожья также будут направлены еще 27 больших автобуса по маршруту
Решается вопрос для доставки завтра, 22 марта, дополнительного объема горючего в Бердянск, чтобы продолжить бесплатно заправлять машины мариупольцев.
В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь: питание, медицинская помощь, места отдыха
Киевская область:
По маршруту из поселка Большая Дымерка в Бровары удалось вывести более 4 370 человек – к автобусам для эвакуации присоединилось большое количество частных авто.
Из Бучи и Ворзеля были эвакуированы 380 человек, а также доставлена гуманитраная помощь в виде продуктов, медикаментов и одежды.
Из села Козаровичи в город Вышгород эвакуация не состоялась – оккупационные войска обстреляли колонну и не разрешили людям выйти.
Луганская область:
По гуманитарному коридору из городов Лисичанск, Северодонецк и Горное в Бахмут были эвакуированы 300 человек. Кроме этого, в эти населенные пункты было доставлено более 200 тонн гуманитраной помощи.
21 марта были освобождены украинские водители и экипаж скорой помощи, которые 20 марта пытались доставить гуманитраную помощь в город Волчанск Харьковской области.
Дословно: "Это действительно храбрые люди, мужественно исполняющие свой гражданский долг в условиях войны. Как и все остальные водители автобусов, грузовиков, спасатели из ГСЧС, экипажи машин скорой помощи, полицейские."
Они сознательно идут на риск своей жизни и каждый день помогают нашим людям выбираться из городов, где ведутся боевые действия".