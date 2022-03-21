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В понедельник сработало 7 гумкоридоров – из Мариуполя, Бучи и других сложных городов

Светлана КизиловаПонедельник, 21 марта 2022, 22:01

Из 8 согласованных гуманитарных коридоров в понедельник, 21 марта, сработало 7.

Источник: вицепремьерка и глава МинТОТ Ирина Верещук

Детали: Всего сегодня гуманитарными коридорами спаслись и были эвакуированы 8057 человек.

Донецкая область:

Из Мариуполя в город Запорожье добрались 3 007 мариупольцев. Всем предоставляется необходимая помощь в Запорожской области.

До города Бердянск добрались 26 автобусов. Сложности, которые создают оккупационные войска на блок-постах по маршруту в Мариуполь, к сожалению, не позволяют автобусам быстро добраться до мест сбора людей.

Эвакуация из городов Бердянск, населенных пунктов Мангушской ОТГ, в частности поселка Мелекино, и поселка Никольское состоится в понедельник, 22 марта, утром с 9:00 до 11:00

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Из Запорожья также будут направлены еще 27 больших автобуса по маршруту

Решается вопрос для доставки завтра, 22 марта, дополнительного объема горючего в Бердянск, чтобы продолжить бесплатно заправлять машины мариупольцев.

В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь: питание, медицинская помощь, места отдыха

Киевская область:

По маршруту из поселка Большая Дымерка в Бровары удалось вывести более 4 370 человек – к автобусам для эвакуации присоединилось большое количество частных авто.

Из Бучи и Ворзеля были эвакуированы 380 человек, а также доставлена ​​гуманитраная помощь в виде продуктов, медикаментов и одежды.

Из села Козаровичи в город Вышгород эвакуация не состоялась – оккупационные войска обстреляли колонну и не разрешили людям выйти.

Луганская область:

По гуманитарному коридору из городов Лисичанск, Северодонецк и Горное в Бахмут были эвакуированы 300 человек. Кроме этого, в эти населенные пункты было доставлено более 200 тонн гуманитраной помощи.

21 марта были освобождены украинские водители и экипаж скорой помощи, которые 20 марта пытались доставить гуманитраную помощь в город Волчанск Харьковской области.

Дословно: "Это действительно храбрые люди, мужественно исполняющие свой гражданский долг в условиях войны. Как и все остальные водители автобусов, грузовиков, спасатели из ГСЧС, экипажи машин скорой помощи, полицейские."

Они сознательно идут на риск своей жизни и каждый день помогают нашим людям выбираться из городов, где ведутся боевые действия".

Темы: война
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