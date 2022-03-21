В Донецкой и Луганской области обезвредили около 300 российских военных

Около 300 российских военных были обезврежены в течение суток на Луганском и Донецком направлениях.

Источник: ООС в Facebook.

Детали: В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 13 атак врага.

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Украинские защитники уничтожили: 14 танков, 8 БМП, 2 МТ-ЛБ, 3 артиллерийские системы, 4 автомобиля.

Общие потери живой силы противника составили около 300 человек.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет и еще один подбили.

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Защитники Мариуполя уничтожили один патрульный катер проекта 03160 "Раптор". Также подтверждено уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3".