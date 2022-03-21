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Военная цензура в РФ: россиянам заблокировали доступ к Euronews

Светлана КизиловаПонедельник, 21 марта 2022, 22:32
Фото Pixabay

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт издания Euronews в России.

Источник: Новая газета со ссылкой на РКН

Детали: В реестре российского "цензузного" ведомства указано, что доступ к сайту Euronews ограничен по требованию российском Генпрокуратуры.

Также россияне в своей стране больше не могут смотреть телеканал Euronews, его заблокировали сделом за сайтом.

Российское пропагандистское издание ТАСС при этом написало, что блокировка "связана с освещением боевых действий в Украине".

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Темы: цензураРосcиясвобода слова
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