Военная цензура в РФ: россиянам заблокировали доступ к Euronews
Понедельник, 21 марта 2022, 21:32
Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт издания Euronews в России.
Источник: Новая газета со ссылкой на РКН
Детали: В реестре российского "цензузного" ведомства указано, что доступ к сайту Euronews ограничен по требованию российском Генпрокуратуры.
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Также россияне в своей стране больше не могут смотреть телеканал Euronews, его заблокировали сделом за сайтом.
Российское пропагандистское издание ТАСС при этом написало, что блокировка "связана с освещением боевых действий в Украине".