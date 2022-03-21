Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Гибралтар арестовал яхту российского миллиардера Пумпянского

Понедельник, 21 марта 2022, 22:44

Власти Гибралтара задержали суперяхту, связанную с владельцем крупнейшего в России производителя стальных труб Дмитрия Пумпянского.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

На сделанных агентством фотографиях видно, что яхта "Axioma" под мальтийским флагом, которая, как предполагается, принадлежит Пумпянскому, пришвартована пришвартован в Гибралтаре, британской заморской территории.

Владелец сталелитейной группы ТМК попал под санкции Великобритании и Европейского Союза, которые были наложены на российских олигархов в связи с вторжением России в Украину.

72-метровое судно принадлежит холдинговой компании Британских Виргинских островов под названием Pyrene Investments. В статье, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках "Panama papers", Пумпянский назван бенефициаром холдинга. Forbes и специализированное издание Superyacht Fan также называют его владельцем "Axioma".

Правительство Гибралтара подтвердило в своем заявлении, что "Axioma" прибыла в порт после того, как запросила разрешение на вход, и "было подтверждено, что в Верховном суде Гибралтара был произведен арест по запросу ведущего международного банка".

"В настоящее время судно подлежит аресту маршалом адмиралтейства до дальнейшего распоряжения", — говорится в сообщении, не уточнив, исходят ли претензии кредиторов к судну или владельцу судна.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Судоходные данные показали, что "Axioma" покинула карибский остров Антигуа 27 февраля и провела последние три недели, пересекая Атлантику, прежде чем достичь Гибралтара.

Напомним, в порт турецкого города Бодрум зашла суперяхта российского миллиардера Романа Абрамовича "Solaris", ей пыталась помешать пришвартоваться юношеская команда украинских яхтсменов.

Темы: Росcиясанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский об оккупации: рубли – разве что на вес и маргиналы-"политики" из мусорников не помогут

Данилов о Карабахе, Курилах и Калининграде: открытие вторых фронтов против РФ нам бы помогло

Путин не может остаться у власти – Байден

фотоТростянец освобожден от российских военных

Россияне нанесли еще один ракетный удар по Львову: три мощных взрыва

Байден после встречи с украинскими беженцами назвал Путина "мясником"

Все новости...
Росcия
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
Геноцид и военные преступления: польский Сейм принял резолюцию об агрессии РФ
"Даже если нужно депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне — СМИ
Последние новости
00:04
В зоне отчуждения 31 очаг пожара, повышается загрязнение – Минприроды
23:59
обновлено от 21:12ПВО сбили в небе над Волынью три ракеты
23:52
обновлено от 21:45Военные РФ попали в нефтебазу в Дубно
23:46
Песков заявил, что в России олигархов нет – одни "честные обворованные бизнесмены"
23:39
Зеленский: Кто руководит евроатлантическим сообществом, неужели Москва?
23:33
Зеленский: Россия делает все, чтобы в Украине состоялась деруссификация
23:30
Зеленский об оккупации: рубли – разве что на вес и маргиналы-"политики" из мусорников не помогут
23:27
Потребление газа в Украине упало на треть за неделю из-за потепления
23:05
В СНБО упрекнули немецкие СМИ, пишущие ложь и роспропаганду об "Азове"
23:02
Из-за обстрела нефтебазы в Дубно поезда будут двигаться с опозданием
Все новости...