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В Закарпатье венгерская громада помогла выявить спецоперацию ФСБ

Денис КарловскийПонедельник, 21 марта 2022, 23:00
Виктор Мыкыта. Фото иллюстративное: facebook-страница Мыкыты

На Закарпатье агенты ФСБ РФ попытались устроить провокацию среди венгерской общины области, но встретились с совместным сопротивлением венгров и украинских правоохранителей.

Источник: facebook-страница главы Закарпатской областной военной администрации Виктора Мыкыты

Прямая речь Мыкыты: "Фиксируем подрывную деятельность спецслужб РФ в форме информационных операций, направленных на внутреннюю дестабилизацию на территории Закарпатья.

Объектом этих мероприятий ожидаемо стало венгерское общество нашего региона, представителям которого стали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами.

Благодарю представителей венгерской общины области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России".

Детали: Мыкыта рассказал, что российская пропаганда распространяет фейки о якобы желании венгров Закарпатья отсоединиться от Украины и войти в состав Венгрии.

Украинские власти заранее готовились к подобным информационным спецоперациям врага и системно противодействуют любым попыткам дестабилизации.

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Темы: ЗакарпатьеФСБпровокациисепаратизм
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