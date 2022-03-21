ДЕМОНСТРАЦИЯ МИГ-31К С МАКЕТОМ ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТЫ «КИНЖАЛ» НА ПАРАДЕ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Соединенные Штаты не могут подтвердить или опровергнуть заявления России, что та использует гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в войне против Украины.

Источник: Reuters

Детали: По словам источника Минобороны США, использование такого оружия не имеет особого смысла с военной точки зрения и может быть использовано как сигнал.

Прямая речь источника: "Честно говоря, это немного ломает голову, потому что не совсем понятно, почему — если это правда — зачем вам нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не так далеко, чтобы поразить здание".

Детали: Американский чиновник предположил, что Россия, возможно, пытается послать сигнал Западу и Украине, чтобы усилить влияние на переговорах. Или, возможно, они использовали более дорогие запасы из-за того, что сейчас ограничены российские поставки высокоточного оружия.

В субботу Россия заявила, что впервые применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для уничтожения крупного склада оружия в Ивано-Франковской области на западе Украины.

Тысячи российских и украинских военнослужащих погибли, а тяжелая артиллерийская армия России понесла большие потери в танках и бронетехнике.

Пять российских генералов уже убиты, потеря высших командиров за такой короткий период почти неслыханно в современной войне.

Официальный представитель США заявил, что Россия уже испытывает сбои в поставках высокоточных боеприпасов.