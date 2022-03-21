Все разделы
Укр Рус EngКлуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Отставной генерал США объяснил, почему РФ потеряла так много генералов в Украине

Понедельник, 21 марта 2022, 23:08

Отставной генерал армии США Дэвид Петреус выразил мнение, почему Россия потеряла в Украине пятерых своих генералов.

Источник: Петреус в эфире CNN

Детали: Журналист Джейк Таппер напомнил, что за все время войны в Афганистане США потеряли только одного генерала, и поинтересовался, почему Россия менее чем за месяц войны с Украиной потеряла пятерых.

Дэвид Петреус предположил, что у РФ проблемы с управлением войсками, поскольку украинская сторона глушит связь, и российским военным приходится воровать мобильные телефоны у мирных жителей, чтобы поддерживать коммуникацию.

Отставной генерал объяснил, что когда колонна останавливается, генерал, сидящий в бронированном авто в конце колонны, должен выйти и узнать у подчиненных, что случилось. У российских военных нет никакой инициативы на более низком уровне, и они нуждаются в указаниях. В то же время у украинцев очень хорошие снайперы.

В эфире CNN назвали имена погибших генералов: Андрей Колесников, Андрей Суховецкий, Виталий Герасимов, Олег Митяев и Андрей Мордвичев.

По данным Петреуса, гибель 4 из 5 уже подтверждена.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский об оккупации: рубли – разве что на вес и маргиналы-"политики" из мусорников не помогут

В СНБО упрекнули немецкие СМИ, пишущие ложь и роспропаганду об "Азове"

Данилов о Карабахе, Курилах и Калининграде: открытие вторых фронтов против РФ нам бы помогло

Путин не может остаться у власти – Байден

фотоТростянец освобожден от российских военных

Россияне нанесли еще один ракетный удар по Львову: три мощных взрыва

Все новости...
Последние новости
00:25
Во Львове задержали двух вероятных информаторов врага
00:24
Зеленский: Украина не может сбивать ракеты с дробовиков. Нужны танки и самолеты
00:19
Враг усилил воздушный террор – 6 ракет по Львову, но минусирует 1 самолет – ВС ВСУ
00:04
В зоне отчуждения 31 очаг пожара, повышается загрязнение – Минприроды
23:59
обновлено от 21:12ПВО сбили в небе над Волынью три ракеты
23:52
обновлено от 21:45Военные РФ попали в нефтебазу в Дубно
23:46
Песков заявил, что в России олигархов нет – одни "честные обворованные бизнесмены"
23:39
Зеленский: Кто руководит евроатлантическим сообществом, неужели Москва?
23:33
Зеленский: Россия делает все, чтобы в Украине состоялась деруссификация
23:30
Зеленский об оккупации: рубли – разве что на вес и маргиналы-"политики" из мусорников не помогут
Все новости...