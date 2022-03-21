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Отставной генерал США объяснил, почему РФ потеряла так много генералов в Украине

Понедельник, 21 марта 2022, 23:08

Отставной генерал армии США Дэвид Петреус выразил мнение, почему Россия потеряла в Украине пятерых своих генералов.

Источник: Петреус в эфире CNN

Детали: Журналист Джейк Таппер напомнил, что за все время войны в Афганистане США потеряли только одного генерала, и поинтересовался, почему Россия менее чем за месяц войны с Украиной потеряла пятерых.

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Дэвид Петреус предположил, что у РФ проблемы с управлением войсками, поскольку украинская сторона глушит связь, и российским военным приходится воровать мобильные телефоны у мирных жителей, чтобы поддерживать коммуникацию.

Отставной генерал объяснил, что когда колонна останавливается, генерал, сидящий в бронированном авто в конце колонны, должен выйти и узнать у подчиненных, что случилось. У российских военных нет никакой инициативы на более низком уровне, и они нуждаются в указаниях. В то же время у украинцев очень хорошие снайперы.

В эфире CNN назвали имена погибших генералов: Андрей Колесников, Андрей Суховецкий, Виталий Герасимов, Олег Митяев и Андрей Мордвичев.

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По данным Петреуса, гибель 4 из 5 уже подтверждена.

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