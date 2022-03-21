Зеленский: Без встречи с Путиным непонятно, на что готова Россия

Президент Владимир Зеленский отмечает, что без его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным невозможно узнать, на что готова Россия.

Источник: Зеленский в интервью Суспільному

Прямая речь: "Я считаю, что без этой встречи в любом формате вы не поймете реально до конца, на что они готовы, чтобы остановить войну и на что они готовы, если мы не готовы на те или иные компромиссы".

Детали: Президент подчеркнул, что, прежде всего, следует понять, хочет ли Россия вообще остановить войну.

"Прежде всего, найти формат, в котором иметь понимание в целом, хочет ли Россия остановить войну. Потому что мы можем до всего прочего даже не дойти. Хочет ли она в принципе и способна ли это сделать", - сказал он.

Президент подчеркнул, что "мы за мир, потому что, каким бы сложным он ни был, он лучше войны", но должен быть диалог, а не ультиматумы.

Прямая речь: "Сначала люди, если они хотят окончить войну, договариваются, что прекращается огонь, выводятся войска. Президенты встретились, договорились, что войска выводятся, что есть те или иные гарантии безопасности. Здесь можно найти компромиссные вещи".

По его словам, чтобы найти какой-то выход относительно Крыма и Донбасса, нужно сначала сделать первый шаг – гарантии безопасности и окончание войны.

"Потому что все очень горячо. И потому закончится этот блок, и после этого давайте говорить", - сказал он.

"На первой встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальны, для нас они важны — об оккупированных территориях. Но я уверен, что это решение будет не в этой встрече. Потому что если быть полностью откровенным, и в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом. Этот достаточно долгий процесс будет разрешаться и Радой, и народом Украины", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что у него с Путиным разное отношение к войне.

"У нас разное отношение ко всему — у меня и у президента, пошедшего войной против нас. Например, в 07:00 я говорил с главкомом и мы разбирали, где и кого мы потеряли. Сколько человек, детей, военных. сколько под завалами. Сколько мы точно знаем. Сколько еще не знаем. Чтобы делать выводы о тех или иных компромиссах, я хочу быть на месте тех людей, которым сейчас очень плохо. Которые в Мариуполе или в подвале. Потому я хочу все это знать. Подробно. Только так я могу быть адекватным, принимая те или иные решения", – сказал он.