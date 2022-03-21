Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП
Укр Рус Eng

Есть страны НАТО, которые готовы делать для Украины все, что и для членов Альянса – Зеленский

Денис КарловскийПонедельник, 21 марта 2022, 23:19
Есть страны НАТО, которые готовы делать для Украины все, что и для членов Альянса – Зеленский
Президент Владимир Зеленский. Фото: пресслужба ОПУ

Президент Владимир Зеленский убежден, что в Североатлантическом альянсе у Украины есть страны-партнеры, готовые предоставить союзнические гарантии безопасности.

Источник: интервью Зеленского для иностранных журналистов

Прямая речь Зеленского: "Есть те или иные гаранты нашей безопасности. Они должны завтра сказать, что они берут Украину в НАТО - не играть больше с этим. Или сказать "мы сейчас не берем" – что есть правдой – и они сами понимают, что не хотят воевать с Россией, потому они сейчас не берут.

Реклама:

Есть страны-члены НАТО, которые желают быть гарантами нашей безопасности. Которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать Альянс, будь мы членами Альянса.

И я считаю, что это нормальный компромисс. Он компромиссен для всех. Для Запада, который не знает, что с нами делать в вопросе НАТО. Для Украины, желающей гарантий безопасности. И для России, не желающей распространения дальше НАТО и говорит, что у нее со странами Запада, НАТО были такие договоренности.

И потому в этом нужно найти компромисс, потому что это будет точка для окончания войны. Для России – это еще не точка".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский пояснил, что, в случае согласования предоставления гарантий безопасности Украины со стороны других стран, нужно будет вносить существенные изменения в Конституцию Украины и законодательство. Он уверен, что граждане Украины должны будут проголосовать на всеукраинском референдуме и утвердить или отклонить принятые гарантии безопасности. По его словам, он объяснил членам украинской делегации о необходимости проведения референдума о возможных гарантиях безопасности, а они должны донести эту позицию до россиян и международного сообщества.

В то же время он заверил, что в юридическом плане касательно возможных договоренностей России украинская сторона не потерпит наличия каких-либо ультимативных и безосновательных формулировок, включая термин "денацификация". Зеленский подчеркнул, что Россия прибегает к таким громким обвинениям против украинской власти, хотя сама прибегает к методам нацистов в ведении войны против Украины.

Предыстория:

  • Украинские социологи выяснили, что 86% украинцев поддерживают определенную форму сотрудничества с НАТО. Из них 44% убеждены, что Украина должна стать членом Альянса, 42% поддерживают реформирование армии по стандартам НАТО и поддерживают сотрудничество, но не бороться за членство в Альянсе.
  • Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил, что народные депутаты могут внести изменения в Конституцию, учитывая возможные результаты переговоров украинской делегации с россиянами касательно евроатлантической перспективе Украины.
  • Британское издание Financial Times из своих источников узнало, что на переговорах украинская делегация предлагала россиянам компромисс по отказу Украины от вступления в НАТО, а в обмен россияне освобождают все территории, захваченные после 24 февраля.

Читайте УП В Google News

Темы: НАТОРосcиявойнаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
НАТО
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Последние новости
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
Все новости...
Реклама: