Есть страны НАТО, которые готовы делать для Украины все, что и для членов Альянса – Зеленский
Президент Владимир Зеленский убежден, что в Североатлантическом альянсе у Украины есть страны-партнеры, готовые предоставить союзнические гарантии безопасности.
Источник: интервью Зеленского для иностранных журналистов
Прямая речь Зеленского: "Есть те или иные гаранты нашей безопасности. Они должны завтра сказать, что они берут Украину в НАТО - не играть больше с этим. Или сказать "мы сейчас не берем" – что есть правдой – и они сами понимают, что не хотят воевать с Россией, потому они сейчас не берут.
Есть страны-члены НАТО, которые желают быть гарантами нашей безопасности. Которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать Альянс, будь мы членами Альянса.
И я считаю, что это нормальный компромисс. Он компромиссен для всех. Для Запада, который не знает, что с нами делать в вопросе НАТО. Для Украины, желающей гарантий безопасности. И для России, не желающей распространения дальше НАТО и говорит, что у нее со странами Запада, НАТО были такие договоренности.
И потому в этом нужно найти компромисс, потому что это будет точка для окончания войны. Для России – это еще не точка".
Детали: Зеленский пояснил, что, в случае согласования предоставления гарантий безопасности Украины со стороны других стран, нужно будет вносить существенные изменения в Конституцию Украины и законодательство. Он уверен, что граждане Украины должны будут проголосовать на всеукраинском референдуме и утвердить или отклонить принятые гарантии безопасности. По его словам, он объяснил членам украинской делегации о необходимости проведения референдума о возможных гарантиях безопасности, а они должны донести эту позицию до россиян и международного сообщества.
В то же время он заверил, что в юридическом плане касательно возможных договоренностей России украинская сторона не потерпит наличия каких-либо ультимативных и безосновательных формулировок, включая термин "денацификация". Зеленский подчеркнул, что Россия прибегает к таким громким обвинениям против украинской власти, хотя сама прибегает к методам нацистов в ведении войны против Украины.
Предыстория:
- Украинские социологи выяснили, что 86% украинцев поддерживают определенную форму сотрудничества с НАТО. Из них 44% убеждены, что Украина должна стать членом Альянса, 42% поддерживают реформирование армии по стандартам НАТО и поддерживают сотрудничество, но не бороться за членство в Альянсе.
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил, что народные депутаты могут внести изменения в Конституцию, учитывая возможные результаты переговоров украинской делегации с россиянами касательно евроатлантической перспективе Украины.
- Британское издание Financial Times из своих источников узнало, что на переговорах украинская делегация предлагала россиянам компромисс по отказу Украины от вступления в НАТО, а в обмен россияне освобождают все территории, захваченные после 24 февраля.