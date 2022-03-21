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Греческий дипломат о Мариуполе: То, что я видел, надеюсь, никто никогда не увидит

Мазуренко Алена Понедельник, 21 марта 2022, 23:41
фото: ekathimerini.com

Генеральный консул Греции Манолис Андрулакис, последний дипломат ЕС, эвакуированный из блокадного Мариуполя, заявил, что город пополняет ряды мест, известных тем, что они были разрушены в войнах прошлого.

Источник: Reuters

Прямая речь: "То, что я видел, я надеюсь, никто никогда не увидит...

Мариуполь войдет в список городов, полностью разрушенных войной, мне не нужно их называть — это Герника, Ковентри, Алеппо, Грозный, Ленинград".

Детали: Андрулакис помогал десяткам граждан Греции и этнических грекам эвакуироваться из разрушенного города после вторжения России в Украину.

Он выехал из Мариуполя и переправился в Румынию через Молдавию вместе с 10 другими гражданами Греции.

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По данным МИД Греции, Андрулакис был последним дипломатом ЕС, покинувшим Мариуполь, где многие жители уже более двух недель находятся под сильными бомбардировками российской армии. 

По меньшей мере 10 этнических греков были убиты и несколько получили ранения с тех пор, как Россия начала наступление на Мариуполь.

По данным МИД Греции, из региона эвакуированы более 150 граждан Греции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осада Мариуполя Россией это "террор, который запомнится на века вперед".

Темы: МариупольГрецияРосcиявойна
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