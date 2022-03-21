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Все говорили, что мне нужно срочно уехать – Зеленский

Понедельник, 21 марта 2022, 23:41

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с началом войны все его окружение и партнеры рекомендовали ему покинуть территорию Украины.

Источник: Зеленский в интервью Суспільному.

Прямая речь: "Все сказали, что мне нужно срочно уехать. Все. Я в течение трех каждые 10-20 минут получал звонок, месседж или призыв к тому, что я должен срочно уехать. И есть люди, которые за мной пришли, и многое другое. Много разного было. Не могу вам пересказать все мои встречи".

Президент также отметил, что в начале активной фазы боевых действий записывал обращение рядом со своим офисом, потому что ему было неприятно, когда говорили, что он покинул Украину — хотел доказать, что это не так.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь.

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Темы: Зеленскийвойна
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