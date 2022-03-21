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Зеленский: я понимал, что Украина в случае войны может оказаться один на один с РФ

Светлана КизиловаПонедельник, 21 марта 2022, 23:47
Владимир Зеленский, фото getty images

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время пандемии коронавируса понял, что у Киева совсем немного настоящих партнеров в мире, именно тогда он решил, что заранее нужно готовиться к отражению любых угроз.

Источник: интервью главы государства

Детали: Зеленский отметил, что испытание на прочность мира было во времена массового распространения ковида. В это время Украине было сложно получить вакцины против COVID-19.

Прямая речь: "Я не мог говорить, что у нас не так много реальных партнеров в мире. У нашего государства их мало… (Тогда я решил) изменить нашу политику таким образом, чтобы максимально делать все самостоятельно. Максимально!"

Детали: Он добавил, что именно в то время увидел, что государственные учреждения в Украине не функционировали нормально.

"Во время пандемии я понял, не дай Бог что-нибудь произойдет, такое как война, мы можем остаться в кругу немногих (дружественных - УП) государств. В принципе так и произошло.

Единственное, что мы стали работать с нашими реальными партнерами, мы работали тихо. Относительно укрепления нашей армии. Мы публично не говорили об этом", – добавил президент Украины.

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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