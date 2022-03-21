Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Ежедневно Россия использует запрещенное оружие

Понедельник, 21 марта 2022, 23:51

Армия России использует запрещенное оружие и запрещенные методы ведения войны.

Источник: Интервью Владимира Зеленского.

Детали: По словам президента, Россия использует мощное оружие, в том числе запрещенное, после которого целые города стоят в руинах.

Прямая речь Зеленского: Мы видим, что Волновахи больше нет. Просто нет. Гостомеля почти нет. Некоторых городов наших нет. Они используют разные крылатые ракеты.

Они их применяли также с разных территорий – и из России, и из Беларуси. И Беларусь это признала. Лукашенко же официально сказал, что да, было несколько ракет. Можем вам передать все детали – где, что и когда они используются.

Но это происходит в принципе каждый день. Ежедневно они используют запрещенное оружие".

Детали: Зеленский подчеркнул, что для России вообще не имеют значения конвенции или правила ведения войны, в том числе в вопросе обращения с пленными.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Цитата: "Отношение к пленникам тоже мы знаем. Некоторые вещи мы просто не можем показать... Ни о каких конвенциях там речь не идет. Там есть подвалы, многие вещи очень неприятные, которые не связаны с какими-либо правилами войны".

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский об оккупации: рубли – разве что на вес и маргиналы-"политики" из мусорников не помогут

В СНБО упрекнули немецкие СМИ, пишущие ложь и роспропаганду об "Азове"

Данилов о Карабахе, Курилах и Калининграде: открытие вторых фронтов против РФ нам бы помогло

Путин не может остаться у власти – Байден

фотоТростянец освобожден от российских военных

Россияне нанесли еще один ракетный удар по Львову: три мощных взрыва

Все новости...
Зеленский
Зеленский назвал страны, голосующие за и против Украины в ЕС, и жестко пристыдил Орбана
Зеленский: Россия устроила в Украине бойню, как это делали нацисты
Еще 4 города в Украине стали Героями
Последние новости
01:07
Россия стреляет издалека ракетами, потому что боится украинской ПВО – британская разведка
01:01
Подоляк рассказал, когда переговоры с РФ пойдут полегче
00:53
Британия назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции
00:25
Во Львове задержали двух вероятных информаторов врага
00:24
Зеленский: Украина не может сбивать ракеты с дробовиков. Нужны танки и самолеты
00:19
Враг усилил воздушный террор – 6 ракет по Львову, но минусирует 1 самолет – ВС ВСУ
00:04
В зоне отчуждения 31 очаг пожара, повышается загрязнение – Минприроды
23:59
обновлено от 21:12ПВО сбили в небе над Волынью три ракеты
23:52
обновлено от 21:45Военные РФ попали в нефтебазу в Дубно
23:46
Песков заявил, что в России олигархов нет – одни "честные обворованные бизнесмены"
Все новости...