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ОП: Из Чернигова можно выехать только самостоятельно или с волонтерами

Вторник, 22 марта 2022, 22:06

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что централизованно эвакуировать людей из Чернигова пока невозможно из-за обстрелов, но жители города могут попытаться выехать самостоятельно.

Источник: Тимошенко в эфире телемарафона

Прямая речь: "В последние недели мы делаем все, чтобы Чернигов точно не превратился в Мариуполь (как и работаем над Мариуполем тоже). Ситуация в Чернигове действительно напряженная, но большое спасибо городскому голове и главе военной администрации, они работают в тандеме и делают все, чем могут помочь людям.

Действительно, электричества нет, воды нет, но за последние недели и усилиями "Укрзалізниці", и автомобильным транспортом было направлено очень много гуманитарной помощи в Чернигов и Черниговскую область, чтобы людям было что есть и пить.

Мы пытаемся последние дни проговорить и сделать коридор из Чернигова, но, к сожалению, оккупанты обстреливают из артиллерии все проезды, которые есть из города Чернигова в Киев.

Еще неделю тому назад мы могли и вывозили. Сейчас централизованного выхода нет – только волонтеры, и самостоятельно люди могут по несогласованным коридорам выезжать из города Чернигова. Но мы делаем все для того, чтобы в Чернигове была еда, чтобы была теплая одежда и вода".

Ранее в интервью "Украинской правде" городской голова Чернигова Владислав Атрошенко рассказал о гуманитарной катастрофе, а также о том, как ему несколько раз предлагали сдаться.

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Темы: Черниговэвакуациявойна
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