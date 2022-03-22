Из Бердянска в Запорожье за ​​день эвакуировали более тысячи мариупольцев

Во вторник из Бердянска Запорожской области в Запорожье было эвакуировано 1100 мариупольцев.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь: "Из города Бердянск было эвакуировано 1100 мариупольцев. Сейчас они уже находятся в безопасности в городе Запорожье.

Также по гуманитарному коридору из Мариуполя в город Запорожье сегодня добралось 5 926 человек на собственном транспорте".

Детали: Верещук сообщила, что в Бердянск была завезена гуманитарная помощь – продукты и медикаменты.

Вместе с тем оккупационные войска нарушили договоренности и не пустили автобусы для эвакуации мариупольцев из поселка Никольское и поселка Мелекино.

Верещук также сообщила, что в Бердянск во вторник доехали 24 автобуса, которые в среду в 9.00 начнут забирать людей в точке сбора возле городского спорткомплекса.

В среду утром планируется отправка из Запорожья дополнительных автобусов и бензовоз с горючим для дозаправки автомобилей мариупольцев в Бердянске.