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Харьковская область: ВСУ отбили атаку российских оккупантов на вертолетах

Денис КарловскийВторник, 22 марта 2022, 22:45
Фото иллюстративное: getty images

Украинские защитники в Харьковской области отбили атаку российских оккупантов, совершенную на боевых вертолетах.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в прямом эфире национального телемарафона

Прямая речь Синегубова: "Наши Вооруженные силы держат свои позиции.

Сегодня их проверяли боевыми вертолетами Ка-52. Это нападение было отражено. Это произошло буквально вот за час до нашего эфира (около 18:30 – ред.)

Так же наши Вооруженные силы держат под контролем перемещение вооруженных сил оккупантов, в том числе и в направлении города Изюма. Потому что они (россияне – ред.) понимают, что фактически свое сражение за Харьков они уже проиграли. Поэтому свои формирования они сконцентрировали больше по тому направлению".

Детали: Синегубов сказал, что самая плохая ситуация в области в Изюме, где отсутствует мобильная связь, электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, а оккупанты в течение нескольких дней не согласовывают "зеленый коридор" для резингруза.

По его словам, коммунальщики работают над возобновлением теплоснабжения в Лозовой после ракетных ударов. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться мирные жители.

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По словам Синегубова, каждый день в Харьков прибывает около 100 тонн гуманитарной помощи с продуктами питания и медикаментами. Далее ее распределяют через логистические центры и волонтеров к людям.

Предыстория:

  • Вечером 22 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Лозовая, в результате чего погиб по меньшей мере 1 человек, еще 9 получили ранения.
  • В ночь на 22 марта защитники Украины сбили крылатую ракету российских оккупантов в небе над Харьковщиной и уничтожили колонну военной техники оккупантов.
  • Захватчики из танка обстреляли на Харьковщине автомобиль мирных жителей, в результате чего погибла 9-летняя девочка, ее родители, а 17-летний брат получил серьезные ранения.

Темы: Харьковская областьРосcиявойнаИзюм
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