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Люди, вынужденно выехавшие из своих домов, должны повременить с возвращением – МВД

Светлана КизиловаВторник, 22 марта 2022, 22:55
Город Ирпень недалеко от Киева, где до сих пор идут бои с российскими оккупантами, фото getty images

Украинские силовики призывают украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, избегать поспешного возвращения.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в прямом эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь: "Хочу призвать всех соблюдать осторожность, спокойствие и избегать поспешного возвращения к заброшенным зданиям, поскольку там могут ждать неприятные "сюрпризы": заброшенное оружие, боеприпасы, соответствующее минирование, мины-растяжки и многое другое, что глаз рядового гражданина, не подготовленный, может не заметить".

Детали: Первый замглавы МВД призвал украинцев подождать возвращения полного контроля над населенными пунктами местными властями и зачистки от врага городов и сел силами Нацполиции и других украинских защитников.

Енин посоветовал дождаться "зеленого света" со стороны официальных властей, в том числе и ГСЧС, и только тогда возвращаться.

Прямая речь: "Только после этого мы можем говорить о возвращении в дома за наиболее нужными вещами, одеждой и т.д."

Темы: войнаМВД
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