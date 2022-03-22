Люди, вынужденно выехавшие из своих домов, должны повременить с возвращением – МВД
Украинские силовики призывают украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, избегать поспешного возвращения.
Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в прямом эфире всеукраинского телемарафона
Прямая речь: "Хочу призвать всех соблюдать осторожность, спокойствие и избегать поспешного возвращения к заброшенным зданиям, поскольку там могут ждать неприятные "сюрпризы": заброшенное оружие, боеприпасы, соответствующее минирование, мины-растяжки и многое другое, что глаз рядового гражданина, не подготовленный, может не заметить".
Детали: Первый замглавы МВД призвал украинцев подождать возвращения полного контроля над населенными пунктами местными властями и зачистки от врага городов и сел силами Нацполиции и других украинских защитников.
Енин посоветовал дождаться "зеленого света" со стороны официальных властей, в том числе и ГСЧС, и только тогда возвращаться.
Прямая речь: "Только после этого мы можем говорить о возвращении в дома за наиболее нужными вещами, одеждой и т.д."
‼️ Закликаємо громадян, які залишили свої домівки, уникати поспішного повернення
На цьому наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній #Єнін у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону⤵️https://t.co/mSiSUvp5YX pic.twitter.com/1LIGMcdK84— МВС України (@MVS_UA) March 22, 2022
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