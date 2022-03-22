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Под Киевом россияне убили мужчину и неоднократно насиловали его жену

Алена МазуренкоВторник, 22 марта 2022, 22:10
Под Киевом россияне убили мужчину и неоднократно насиловали его жену

Офис генпрокурора сообщил первое подозрение российским захватчикам, которые убили мужчину и неоднократно насиловали его жену в Киевской области.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова

Дословно: "В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина.

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После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал его малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей".

Детали: Венедиктова сообщила, что офис генпрокурора получает информацию о половых преступлениях российских военных на оккупированных территориях и в "горячих точках".

Прокуроры Киевщины установили военнослужащего РФ, который убил безоружного мужа и неоднократно насиловал его жену.

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Российскому оккупанту сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны заочно. Его объявили в розыск, а в суд подали ходатайство о задержании.

Предыстория: 

  • С начала вторжения России в Украину офис уполномоченного по правам человека получает жалобы от украинцев о половых преступлениях российских военных.

Темы: РосcияомбудсменОфис генпрокуроравойна
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