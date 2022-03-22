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Макрон час говорил с Путиным, не смог договориться о прекращении огня

"Европейская правда"Вторник, 22 марта 2022, 22:10
Макрон час говорил с Путиным, не смог договориться о прекращении огня
Макрон и Путин, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник в течение часа говорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, но не смог договориться о прекращении огня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Нет другого выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров России с Украиной. Президент Республики поддерживает Украину", — говорится в заявлении.

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Это уже восьмой телефонный разговор Макрона с российским лидером с начала вторжения в Украину 24 февраля.

"Договоренности пока нет, но президент Макрон)по-прежнему убежден в необходимости продолжать свои усилия", — сказал собеседник издания в администрации французского президента.

Кремль ограничился лишь одной фразой о том, что разговор состоялся по инициативе французской стороны и "продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями".

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Напомним, Франция запустила национальный план подготовки жилья не менее 100 000 украинских беженцев.

Темы: МакронПутинвойна
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