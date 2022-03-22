В Херсонской области россияне хотят ввести в оборот рубли – местный депутат

Российские захватчики планируют с апреля ввести в обращение на территории временно оккупированной Херсонщины свою валюту – рубли.

Источник: депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook

Прямая речь: "С апреля на Херсонщине оккупанты планируют вводить в обращение рубли.

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Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю, в остальном дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях.

Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону. ХНР все ближе, но отправим этот "ХНР" за российским кораблем".

Детали: Депутат призвал игнорировать расчет в рублях.

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