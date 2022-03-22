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РФ двое суток формулировала свою реакцию на выступление Зеленского в Кнессете: удивление случившимся

Светлана КизиловаВторник, 22 марта 2022, 23:58
Мария Захарова, фото getty images

Официальная представительница МИД России Мария Захарова через два дня после выступления президента Украины перед израильским парламентом опубликовала официальную реакцию на это событие. Она возмутилась сравнению России с Третьим рейхом и выразила "удивление" тем, что Владимира Зеленского слушали в Кнесете.

Источник: сайт МИД РФ

Детали: Зеленский 20 марта обратился по видеосвязи к правительству Израиля, депутатам Кнессета и гражданам страны. Он провел исторические параллели между Второй мировой и российско-украинской войнами, так как цель захватчиков и тогда, и сейчас – стереть с лица земли любое упоминание о существовании отдельного народа.

Также президент Украины призвал израильтян обратить внимание, что руководство Кремля употребляет те же формулировки, что и главари Третьего рейха. В частности, российское руководство перед началом вторжения 24 февраля в прямом эфире заявило о готовности к "окончательному решению украинского вопроса", что было созвучно с печально известным эвфемизмом нацистов для преступлений Холокоста - "окончательное решение еврейского вопроса".

Через двое суток, 22 марта, на сайте внешнеполитического ведомства РФ появилась реакция на выступление Зеленского и его тезисы.

Прямая речь Захаровой: "Выступление Зеленского 20 марта перед депутатами израильского Кнессета (парламента), организованное в видео-формате, вызвало, мягко говоря, удивление".

Детали: Захарова заявила, что президент Украины, якобы, пытался "оказать психологическое воздействие" на представителей Кнесета, ее также возмутило что Зеленский приводил "вызывающие недоумение аналогии" между нацистской Германией и режимом Владимира Путина в РФ.

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Кроме этого, она в очередной раз повторила тезис российской пропаганды о том, что историческая память якобы "объединяет евреев, русских, украинцев".

Темы: ИзраильРосcияЗеленскийвойна
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