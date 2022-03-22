РФ двое суток формулировала свою реакцию на выступление Зеленского в Кнессете: удивление случившимся

Официальная представительница МИД России Мария Захарова через два дня после выступления президента Украины перед израильским парламентом опубликовала официальную реакцию на это событие. Она возмутилась сравнению России с Третьим рейхом и выразила "удивление" тем, что Владимира Зеленского слушали в Кнесете.

Источник: сайт МИД РФ

Детали: Зеленский 20 марта обратился по видеосвязи к правительству Израиля, депутатам Кнессета и гражданам страны. Он провел исторические параллели между Второй мировой и российско-украинской войнами, так как цель захватчиков и тогда, и сейчас – стереть с лица земли любое упоминание о существовании отдельного народа.

Реклама:

Также президент Украины призвал израильтян обратить внимание, что руководство Кремля употребляет те же формулировки, что и главари Третьего рейха. В частности, российское руководство перед началом вторжения 24 февраля в прямом эфире заявило о готовности к "окончательному решению украинского вопроса", что было созвучно с печально известным эвфемизмом нацистов для преступлений Холокоста - "окончательное решение еврейского вопроса".

Через двое суток, 22 марта, на сайте внешнеполитического ведомства РФ появилась реакция на выступление Зеленского и его тезисы.

Прямая речь Захаровой: "Выступление Зеленского 20 марта перед депутатами израильского Кнессета (парламента), организованное в видео-формате, вызвало, мягко говоря, удивление".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Захарова заявила, что президент Украины, якобы, пытался "оказать психологическое воздействие" на представителей Кнесета, ее также возмутило что Зеленский приводил "вызывающие недоумение аналогии" между нацистской Германией и режимом Владимира Путина в РФ.

Кроме этого, она в очередной раз повторила тезис российской пропаганды о том, что историческая память якобы "объединяет евреев, русских, украинцев".