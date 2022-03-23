Умерла бывшая глава Госдепа США Мадлен Олбрайт

В возрасте 84 лет скончалась от рака бывшая глава Государственного департамента США Мадлен Олбрайт.

Источник: CNN

Детали: Заявление о его смерти обнародовала семья бывшего Госсекретаря 23 марта.

В 1997 году она стала первой женщиной в истории Соединенных Штатов на должности Государственного секретаря. Она занимала этот пост до 20 января 2001 года – окончания второго президентского срока Билла Клинтона.

Во время каденции Олбрайт произошли судьбоносные изменения в дипломатических отношениях между Украиной и США, а также в Восточной Европе, бывшей Югославии и России. Она была сторонницей жесткой внешней политики США и применения военной силы в случае, если дипломатия недостаточно убедительна.

В 2000 году Олбрайт дважды приезжала (в феврале и апреле) с официальным визитом в Киев и призывала тогдашнюю власть соблюдать демократические процедуры в выборах. Американские власти тогда пытались установить тесные связи с Украиной ради поддержки демократических и рыночных реформ, несмотря на коррупционный скандал с экс-премьер-министром Павлом Лазаренко из страны.

Однако после похищения и убийства основателя "Украинской правды" и журналиста Георгия Гонгадзе 16 сентября 2000 года, отношения между Украиной и США остыли, а уровень общения между официальными лицами существенно снизился. США резко осудили вопиющий случай исчезновения журналиста и затягивания расследования его дела.

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Олбрайт сыграла немаловажную роль в усилиях США по демократическим преобразованиям в Восточной Европе, бывшей Югославии и России.

Во время ее каденции в 1999 году произошло вхождение в НАТО ряда стран, которые во время Холодной войны считались членами так называемого "социалистического лагеря" – Польши, Чехии и Венгрии.

Олбрайт также стала свидетелем изменения политического режима в России и существенных изменений в ее внешней политике, в частности объявления дефолта России 1998 года, переход власти от президента РФ Бориса Ельцина к Владимиру Путину, начало второй чеченской войны в августе 1999 года, странная авария подводной лодки "Курск" и неадекватной реакции российских властей, а также скандалов с причастностью российских спецслужб к взрывам в жилых домах в ряде городов РФ.

Олбрайт была вовлечена в дипломатические усилия по прекращению войн и гражданских конфликтов в странах бывшей Югославии, в частности, воплощение Дейтонских соглашений в Боснии и Герцеговине. Как утверждают историки, именно она убедила Клинтона привлечь войска НАТО для защиты албанцев Косово от возможных этнических чисток и геноцида сербов.