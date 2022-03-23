В Чернигове снаряд оккупантов повредил аммиакопровод

В Чернигове в результате попадания российского снаряда произошло повреждение магистрального аммиакопровода.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Дословно: "Российские оккупанты произвели обстрелы района расположения одного из пищевых предприятий города.

В 18.50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости. По состоянию на 20:10 подразделения ГСЧС обследовали емкости и запорную арматуру.

Концентрация испарений аммиака в пределах допустимой нормы. Жертв и пострадавших (предварительно) нет".

Детали: Чаус сообщил, что в тот момент продолжалась ликвидация пожара на складе готовой продукции и тары.

Он добавил, что обстрелы города продолжаются, и дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака.

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Чаус напомнил, что аммиак – легче воздуха, поэтому быстро поднимается вверх. Это бесцветный газ с резким запахом, похожим на запах нашатырного спирта.

Правила поведения в условиях выброса аммиака: