Филатов предоставил запись своего разговора с Чмутом по поводу обвинений во взяточничестве

Мэр Днепра Борис Филатов и руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут провели разговор на повышенных тонах относительно заявлений Чмута о коррупции вокруг волонтерской помощи.

Источник: аудиозапись разговора, предоставленная Филатовым журналистам УП, facebook-страница Филатова

Детали: Из аудиозаписи понятно, что Филатов позвонил Чмуту, чтобы получить разъяснения касательно обвинений, которые ранее озвучил Чмут: якобы в Днепровской городской и Винницкой областной военных администрациях от волонтеров требовали "откаты".

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В ходе разговора Филатов в достаточно грубой форме требует от волонтера деталей относительно упомянутых обвинений в коррупции.

На прямой вопрос мэра, требовал ли глава Винницкой ОВА Сергей Борзов у Чмута откат, волонтер ответил, что с винницким чиновником коммуникацию вел не он, а представительница их фонда.

Относительно ситуации в самом Днепре, Чмут рассказал, что представитель военной администрации заявил, что предоставить согласование для груза с гуманитарной помощью сможет в обмен на 100 автомобилей для военной администрации.

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После этого Филатов в резком тоне сказал Чмуту, что машины администрация требовала не себе, а "для фронта", и поэтому это не может трактоваться, как откат.

Прямая речь:

Чмут: "Я спросил, правильно ли я понимаю, что Днепровская ВГА предоставит письма, если фонд "Вернись живым" передаст в ее пользу какую-то часть помощи. Он (представитель ВГА – УП) сказал, что по сути, да.

Я уточнил, о чем идет речь. Он сказал, что "нам нужны машины… У нас есть потребность в ста джипах, пикапах, бусиках. Это ваш представитель!"

Филатов: "Давайте я переведу на человеческий язык... Нам нужно не 100 авто, а тысяча авто... У нас фронт с трех сторон: Приазовье, Донбасс и Харьков. И поэтому мы эти машины покупаем за свои деньги. И вы должны понимать, что эти 100 машин – не нам".

Детали: После разговора мэр Днепра заявил на своей Facebook-странице, что 24 марта планирует обратиться в Офис генпрокурора и Службы безопасности из-за заявлений Чмута о коррупции, которые, по его мнению, являются клеветой.

Что было раньше: Чмут на своей facebook-странице 23 марта обвинил главу военной администрации города Днепра Игоря Маковцева и главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в коррупции на волонтерской помощи. На его публикацию немедленно отреагировал Филатов, в частности прибегнув к унижениям в бранной форме.