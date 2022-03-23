Франция провела испытания модернизированной ядерной ракеты

Воздушно-космические силы (ВКС) Франции провели испытания модернизированной ракеты класса "воздух – земля" средней дальности (ASMPA), способной нести ядерный заряд.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на радиостанцию Europe 1, об этом говорится в заявлении министра обороны Франции

"Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли выражает большое удовольствие в связи с успешным испытательным запуском 23 марта 2022 года модернизированной ASMPA без ядерного заряда", - говорится в заявлении.

"Этот успех знаменует собой вступление в фазу производства обновленной ракеты ASMPA, являющейся необходимым условием перед ее вступлением на вооружение Стратегических ВВС Воздушно-космических Сил и Ядерных Военно-Морских Сил ВМС Франции", – уточняется в заявлении.

Как отмечается, Франция является единственной страной в Европейском Союзе, чья армия имеет ядерное оружие, которое могут использовать как подлодки с ядерными баллистическими ракетами, так и самолеты Rafale, оснащенные ASMPA.

Напомним, агрессия РФ против Украины заставила Францию ​​задуматься о нынешнем состоянии ее вооруженных сил.

В частности, депутаты французского парламента заявили, что боеприпасов, которые сейчас находятся на складах армии, хватит только "на четыре дня интенсивного конфликта".

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А президент президент Макрон, вспомнив свое противоречивое заявление, сделанное в 2019 году, о том, что НАТО переживает "смерть мозга", уточнил, что война в Украине стала для военного альянса "электрошоком".

"Война, начатая президентом Путиным, вносит ясность и создает у наших границ и на нашей европейской земле необычную угрозу, которая дает стратегическое разъяснение НАТО", - сказал Макрон.