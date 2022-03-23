РФ и Беларусь отстранили от ЧМ по плаванию даже под нейтральным флагом

Международная федерация плавания решила полностью отстранить спортсменов из России и Беларуси от чемпионата мира по водным видам спорта, который состоится в июне-июле в Будапеште.

Источник: Международная федерация плавания (FINA)

Детали: В начале марта FINA запретила спортсменам из России и Беларуси выступать под собственным флагом.

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Несмотря на это часть национальных ассоциаций остались им недовольны. А пять стран, среди которых Норвегия, Швеция, Швейцария, Германия и Польша пригрозили бойкотировать чемпионат мира в случае, если спортсмены из РФ и Беларуси выступят на турнире.

В итоге FINA запретила российским и белорусским спортсменам участвовать на чемпионате мира даже под нейтральным флагом.

Решение FINA касалось только чемпионата мира по водным видам спорта. Международная федерация плавания сообщила, что федерация РФ сама объявила о том, что ее спортсмены пропустят все международные соревнования в 2022 году.

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Также FINA подтвердила открытие дисциплинарного производства против пловца Евгения Рылова из-за его участия в концерте, посвященном оккупации Крыма Россией.