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Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 22:18
ЧАЭС. ФОТО С FACEBOOK ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА УКРАИНЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗОНОЙ ОТЧУЖДЕНИЯ

В Зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС бушуют лесные пожары, Украина сообщила об этом МАГАТЭ.

Источник: МАГАТЭ в Twitter, сайт Верховной Рады

Дословно МАГАТЭ: "Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской АЭС. В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, не являющееся существенным поводом для беспокойства".

"МАГАТЭ продолжает сотрудничать с органом ядерного регулирования Украины для получения дополнительной информации о пожарной ситуации возле Чернобыльской атомной электростанции".

Детали: По состоянию на 20 марта Верховная Рада сообщала о 7 очагах возгорания в пределах Зоны отчуждения, согласно данным спутниковых снимков Sentinel-2 европейского космического агентства (ESA).

Дословно ВР: "Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно попадания снаряда или умышленного поджога. По тем же причинам и учитывая работу в условиях военного положения, пункты АСКРС не могут выполнять свои функции в полном объеме, как и персонал ДСП "Экоцентр".

Согласно Классификационным признакам чрезвычайных ситуаций, критерии пожара в Зоне отчуждения не должны превышать объемы 0,05-0,2 кв.км, но состояние площади пожаров превышает эти показатели в десятки раз.

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С точки зрения радиационных рисков, зафиксированных автоматизированной системой контроля радиационного состояния (АСКРС) в 39 пунктах, особую опасность представляют существующие пожары на территориях со значительными уровнями загрязнения радионуклидов и в местах расположения инфраструктуры обращения с радиоактивными отходами в пределах 10-километрового радиуса вокруг ЧАЭС".

Больше деталей: В опубликованной 23 марта информации ВР также сообщает, что в пределах Зоны отчуждения продолжают фиксировать очаги возгорания.

Также ВР заявляет об ухудшении ряда показателей на Чернобыльской АЭС из-за действий оккупантов.

Дословно: "Информация, получаемая от ДСП "Чернобыльская АЭС" относительно параметров безопасности и состояния радиационной обстановки на площадке, свидетельствует о тенденции к ухудшению ряда показателей. Оккупант продолжает грубо нарушать требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима на предприятии и в Зоне отчуждения, что приводит к ухудшению радиационной обстановки на предприятии и Зоне отчуждения, а также способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы Зоны отчуждения".

Что предшествовало: Россияне разграбили Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн  евро.

24 февраля после жестокого боя российские военные захватили Чернобыльскую АЭС.

Темы: Чернобыльпожар
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