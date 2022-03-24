Гиркин сообщил о смерти своего тестя на войне в Украине
Четверг, 24 марта 2022, 08:18
Экс-министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин сообщил о смерти своего тестя Сергей Ситоленко, который с 2014 года воевал против Украины.
Источник: Новая газета, пост Гиркина и его жены "Вконтакте"
Прямая речь Гиркина: "В нашу семью пришло горе".
Детали: Гиркин перепостил пост своей жены Мирославы Регинской. Та сообщила, что оккупант погиб от пули снайпера днем 23 марта.
По словам Регинской, 51-летний Ситоленко, позывной "Сытый", воевал против Украины с лета 2014 года в составе 3-м батальона 3-й бригады так называемой "НМ ДНР".
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