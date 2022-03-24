Гиркин сообщил о смерти своего тестя на войне в Украине

Экс-министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин сообщил о смерти своего тестя Сергей Ситоленко, который с 2014 года воевал против Украины.

Источник: Новая газета, пост Гиркина и его жены "Вконтакте"

Прямая речь Гиркина: "В нашу семью пришло горе".

Детали: Гиркин перепостил пост своей жены Мирославы Регинской. Та сообщила, что оккупант погиб от пули снайпера днем 23 марта.

Скриншот из ВК

По словам Регинской, 51-летний Ситоленко, позывной "Сытый", воевал против Украины с лета 2014 года в составе 3-м батальона 3-й бригады так называемой "НМ ДНР".