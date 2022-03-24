Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Гиркин сообщил о смерти своего тестя на войне в Украине

Ирина БалачукЧетверг, 24 марта 2022, 08:18

Экс-министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин сообщил о смерти своего тестя Сергей Ситоленко, который с 2014 года воевал против Украины.

Источник: Новая газета, пост Гиркина и его жены "Вконтакте"

Прямая речь Гиркина: "В нашу семью пришло горе".

Детали: Гиркин перепостил пост своей жены Мирославы Регинской. Та сообщила, что оккупант погиб от пули снайпера днем 23 марта. 

 
Скриншот из ВК

По словам Регинской, 51-летний Ситоленко, позывной "Сытый", воевал против Украины с лета 2014 года в составе 3-м батальона 3-й бригады так называемой "НМ ДНР".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: УкраинаДонбассвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россияне демилитаризовали себя уже на 600 танков и 127 самолетов

Сводка Генштаба: Россияне бомбят украинские города, цель — хранилища горючего

У Путина назвали условие, при котором применят ядерное оружие

"Меня не волнует, что он думает": Байден не отказался от своих слов о Путине

ЕС должен мотивировать украинцев покинуть Польшу – еврокомиссар

У Эрдогана считают прихоти РФ относительно ОРДЛО и Крыма невыполнимыми

Все новости...
Украина
Будет развеваться до победы Украины: в центре Нью-Йорка мэр поднял сине-желтый флаг
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
Зеленский: Россия ищет любых подонков для убийства украинцев
Последние новости
10:00
Во вторник будут работать 3 гумкоридора
09:35
фотоПод Харьковом под завалами дома погиб мужчина
09:31
В России хотят обязать службы такси отчитываться ФСБ о поездках
09:29
Совбез ООН соберется на заседание по Украине
09:28
Центр Мариуполя остается под контролем Украины – разведка Британии
09:21
В Николаеве россияне попали в жилое здание, ударили утром – Ким 
09:19
Россияне демилитаризовали себя уже на 600 танков и 127 самолетов
09:02
Американский производитель алюминиевых банок решил уйти из России
08:58
Укроборонпром освоил ремонт "трофейной" военной техники россиян
08:51
"Нет оплаты, нет газа": Россия пригрозила перекрыть Европе газ
Все новости...